Россия забросила в Часов Яр «Ахмат» и «Русич»

В Часовом Яру Донецкой области увеличилось количество российских войск. К 98-й воздушно-десантной дивизии РФ присоединились различные подразделения. Об этом сообщил в эфире телеканала «Эспрессо» представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин.

По его словам, к вышеназванной дивизии присоединился, в частности «Ахмат», куда входят и бывшие боевики ЧВК «Вагнер», а также добровольческое формирование «Русич».

«Все они пытаются штурмовать город и проводить операции. ВСУ отвечают, нанося врагу максимальные потери. Однако вражеские атаки не утихают. Каждый день происходит два-три штурма. Это очень тяжелые и серьезные бои в городской застройке, где укрытия меняются одно за другим, и город подвергается разрушениям», – пояснил Полухин.

Представитель пресс-службы бригады отметил, что на данный момент российские подразделения несут большие потери и не могут достичь своих целей, но ситуация на данном направлении сложная. Россияне пытаются штурмовать Часов Яр и взять город под контроль, пользуясь погодными условиями.

«Враг хочет прорвать нашу оборону, высадить личный состав в тылу и начать операции. На данный момент он пытается проводить механизированные штурмы, чтобы высадить как можно больше личного состава», – констатировал Полухин.