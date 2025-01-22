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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Армения отменяет разморозку

12:35 583

Армения не разморозит членство в Организации договора коллективной безопасности в 2025 году.

Об этом говорится в докладе Службы внешней разведки страны.

Указано, что «неспособность» и «нежизнеспособность» ОДКБ в реакции на проблемы Южного Кавказа «вряд ли изменится в 2025 году». Поэтому маловероятно, что «основания замораживания членства Армении в ОДКБ исчезнут».

«Мы считаем маловероятным, что в 2025 году причины, по которым Армения приостановила свое членство, изменятся. Исходя из этого, мы считаем, что престиж этой организации останется под большим вопросом и станет «пищей для размышлений» для других государств-членов», — говорится в отчете Службы внешней разведки Армении.

Ведомство ожидает, что страны в регионе и за его пределами продолжат наращивать военные расходы, закупать вооружения и развивать военную промышленность, что оставит «военный ответ на проблемы» в качестве основного инструмента.

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