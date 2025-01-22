В Турции назвали точное число жертв пожара на курорте

Минюст Турции уточнил число погибших при пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая, жертвами трагедии стали 78 человек, говорится в сообщении министерства.

Ранее прокуратура провинции Болу, где расположен отель, сообщала о гибели 79 человек.

«Установлены личности всех 78 погибших при пожаре в Болу», - отмечается в релизе Минюста.

Grand Kartal в четверг утром был опечатан по решению властей. Представители жандармерии в течение дня проведут последнее обследование гостиницы.

Habertürk ранее сообщал, что представители Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции выявили серьезные повреждения основных конструкций отеля и пришли к выводу о невозможности его эксплуатации в дальнейшем. В этой связи 12-этажный отель будет снесен.