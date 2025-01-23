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Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Ильхам Алиев позвонил Эрдогану

новость дополнена 13:32
13:32 2427

23 января президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.

Глава государства выразил президенту Турецкой Республики глубокие соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в результате пожара в отеле горнолыжного центра Карталкая в провинции Болу.

Президент Азербайджана пожелал упокоения душ погибших в этой ужасной трагедии и скорейшего выздоровления пострадавших.

Президент Турции поблагодарил за оказанное внимание и соболезнования, отметил, что Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом, так будет всегда и впредь.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями по различным направлениям двусторонних отношений.

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