Армении тревожно из-за санкций против России и Ирана

Армения ограничена в использовании имеющегося экономического потенциала из-за санкций против России и Ирана и риска попадания под вторичные санкции. Об этом говорится в отчете Службы внешней разведки Армении.

«Важным экономическим вызовом для Республики Армения являются действующие санкции в отношении некоторых торговых партнеров, в частности Российской Федерации и Исламской Республики Иран, в результате которых использование имеющегося у нас экономического потенциала ограничивается рисками вторичных санкции», - отмечают авторы документа.

СВР Армении ожидает, что «в условиях ужесточения вторичных санкций экономика Армении столкнется с новыми ограничениями».

«По нашим оценкам, в 2025 году отмена или смягчение санкций против России и Ирана, что потенциально может оказать существенное влияние на экономику Армении, маловероятны, поэтому риски, вызванные вторичными санкциями, останутся актуальными для Армении в 2025 году, - говорится в документе. - Сочетание продолжающегося применения санкций против России, российско-украинского конфликта и других значимых факторов увеличивает вероятность замедления экономического роста в России, создает дополнительные риски также для экономики Армении».

По оценкам ООН, ВВП Армении в 2024 году вырос на 6%, по данным Всемирного банка - на 5,5%. В госбюджете Армении на 2024 год было заложено увеличение ВВП на 7%. Власти страны ожидают замедления экономического роста в 2025 году до 5,1%. Всемирный банк прогнозирует рост на 5%, ООН - на 5,2%, Евразийский банк развития - на 5,5%.