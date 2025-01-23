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Алиев на переговорах с Зеленским

Новые обвинения Сейрану Оганяну

13:03 1838

Генеральная прокуратура Армении выдвинула новое обвинение против экс-министра обороны Сейрана Оганяна по делу о событиях 1 марта 2008 года. Об этом было заявлено на судебном заседании в Антикоррупционном суде.

Ранее Кассационный суд отменил оправдательный приговор экс-президенту Армении Роберту Кочаряну и его подчиненным, который еще не вступил в силу, и направил дело в Антикоррупционный уголовный суд на новое рассмотрение. 23 января 2025 года в Антикоррупционном суде состоялись слушания по этому делу.

Как отметил один из прокуроров, Оганян обвиняется в превышении должностных полномочий с применением силы, что привело к тяжким последствиям по неосторожности. По этой статье предусмотрено лишение свободы от 4 до 8 лет.

Напомним, Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, а также экс-глава Генштаба Юрий Хачатуров и бывший вице-премьер Армен Геворкян обвинялись в попытке свержения конституционного строя (статья 300.1 УК Армении). Хотя в марте 2021 года Конституционный суд признал эту статью не соответствующей основному закону, и дело было прекращено, в сентябре 2024 года процесс возобновили.

Прокуроры переквалифицировали приписываемые Кочаряну и Хачатурову деяния и предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, повлекших по неосторожности к тяжким последствиям. Обвинение соответствует п. 5 ч. 2 ст. 441 Уголовного кодекса Армении.

Обвинения связаны с событиями 1 марта 2008 года, когда после президентских выборов оппозиция под руководством Левона Тер-Петросяна организовала акции протеста против итогов голосования. Протесты переросли в массовые беспорядки в Ереване, в результате которых погибли 10 человек.

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