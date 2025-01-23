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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Кремль о желании Путина закончить войну

обновлено 13:47
13:47 3912

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения источников Reuters о том, что Владимир Путин уже считает достигнутыми цели войны.

«Нет, не могу прокомментировать. Я не знаю, что это за источники, поэтому я не считаю возможным это комментировать», - сказал Песков.

* * * 13:08

Президент Владимир Путин считает, что основные цели войны с Украиной уже достигнуты и сейчас больше обеспокоен перекосами в российской экономике. Об этом агентству Reuters рассказали источники, близкие к Кремлю.

«Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты, включая контроль над территориями, соединяющими материковую часть России с Крымом, и ослабление украинской армии», — цитирует издание источники.

По их словам, российский президент осознает, какое давление война оказывает на экономику, так как идет сильное влияние высоких процентных ставок на невоенные предприятия и промышленность.

Россия увеличила расходы на оборону до постсоветского максимума в 6,3% ВВП, что составляет треть расходов бюджета. Наряду с нехваткой рабочей силы это привело к росту зарплат.

«Экономика России, движимая экспортом нефти, газа и полезных ископаемых, за последние два года продемонстрировала устойчивый рост, несмотря на многочисленные санкции, введенные после вторжения в Украину. Однако в последние месяцы внутренняя активность стала напряженной из-за нехватки рабочей силы и высоких процентных ставок, введенных для борьбы с инфляцией, которая ускорилась на фоне рекордных военных расходов», — пишет издание.

Вдобавок к этому правительство стремилось увеличить налоговые поступления, чтобы сократить бюджетный дефицит.

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