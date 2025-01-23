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Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Кронпринц поговорил с Трампом и пообещал инвестиции на миллиарды

13:07 1957

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал работать над наращиванием торговли между двумя странами.

Об этом сообщает Саудовское агентство новостей.

«Наследный принц подтвердил намерение королевства расширить инвестиции и торговлю с США в ближайшие четыре года на $600 млрд, а потенциально – и на более крупную сумму», - пишет агентство.

Отмечается, что два лидера обсудили пути сотрудничества для продвижения мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, а также двустороннее сотрудничество для борьбы с терроризмом.

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