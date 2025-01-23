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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Первый за 12 лет рейс из Стамбула в Дамаск

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13:27 1006

Флагманский турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines совершил первый после 12-летнего перерыва рейс в Сирию. Airbus А330, вылетевший из Стамбула в 09:00 по местному времени (10:00 по бакинскому), около 11:35 совершил посадку в аэропорту Дамаска.

Полеты в Сирию будут выполняться трижды в неделю, сообщает Turkish Airlines.

Турецкая авиакомпания изначально информировала, что не будет перевозить в Сирию граждан Израиля и Ирана. В обновленной памятке на сайте перевозчика говорится, что запрет распространяется только на израильских граждан. Гражданам Ирана для въезда в Сирию необходимо разрешение местных властей. Аналогичное правило применимо и к представителям зарубежных СМИ.

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