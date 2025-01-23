Россия обиделась на слова Трампа о Второй мировой

США помогали Советскому Союзу во Вторую мировую войну, однако «для них это было бизнесом». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о том, что Россия помогла США одержать победу в той войне.

«Вы отметили тему, по которой можно не согласиться с господином президентом при всем уважении к нему. Президент Трамп уже отмечал, что между Америкой и Европой лежал океан... война происходила на другом континенте...» — сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова нового лидера США.

По словам Пескова, «самую большую цену за победу заплатил СССР, хотя США и помогали, они всегда зарабатывали деньги — это всегда бизнес».

В данный момент Вашингтон, считает представитель Кремля, «помогает Украине, зарабатывая деньги».

«Мы никогда не забудем помощь США в ВОВ. Надеемся, что США и Трамп разделят с нами радость 80-летия Победы», — добавил он.

Накануне американский президент заявил, что любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 000 000 жизней», — написал Трамп.