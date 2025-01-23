США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая

Президент США Дональд Трамп настойчив в своей идее отобрать у Панамы Панамский канал. Причем все объясняется, разумеется, «интересами национальной безопасности»: дескать, на канале засели китайцы и всем там рулят прямо под носом у США. Это не годится. Панама уже пожаловалась в ООН, однако организация в данном случае, скорее всего, бесполезна. А госсекретарь Марко Рубио отправится вскорости в латиноамериканское государство с визитом. Возможно, для того чтобы чисто спросить: «Почем будет стоить договориться по-хорошему, пока не станет по-плохому?» Так почему Трамп «докопался» до канала?

США построили Панамский канал в 1903 году за свой счет, стройка сопровождалась масштабной коррупцией и массовой гибелью рабочих (потери исчислялись десятками тысяч) от тяжелых условий труда и тропических болезней. Однако в 1977 году президент Джимми Картер подписал договор с Панамой, по которому канал должен был перейти в собственность этому государству. Договору предшествовали длительные переговоры, на которые Вашингтон был вынужден пойти еще до администрации Картера после того, как в 1964 году Панаму охватили массовые антиамериканские протесты с требованием убраться вон из страны. Окончательно канал перешел в собственность Панамы в 1999 году. Возможно, смерть Картера в самом конце прошлого года напомнила Трампу об этом объекте: «Ах да, у нас же Панамский канал, который профукали демократы, не оприходован». При этом важнейшим пунктом договора 1977 года было условие сохранения нейтральности объекта. И вот теперь Трамп ссылается на то, что это условие нарушено и всем там заправляют китайцы. Подобные опасения республиканцы высказывали еще в прошлом веке, критикуя президента Картера за отказ от стратегического актива. Так, министр обороны уже в администрации Рейгана Каспар Вайнбергер предупреждал, что Китай может получить на канале «чрезвычайно важную разведывательную платформу». По сему поводу МИД Китая сейчас вновь напомнил, что «Китай, как всегда, будет уважать суверенитет Панамы над каналом и признает канал как постоянно нейтральный международный водный путь».

Через Панамский канал проходит около 4-5% объема мировой торговли (причем давно уже речь идет о необходимости его расширения для увеличения пропускной способности). Ежегодно через него проходят около 14 тыс. судов. При этом более 70% трафика направляется в США или исходит из них. Китай действительно имеет в зоне канала свои экономические интересы. Так, портом Бальбоа, который находится у тихоокеанского входа в канал, управляет частная компания из Гонконга Hutchison's Panama Ports Co., которая контролируется семьей инвестора-миллиардера Ли Ка-Шина, в 1996 году она выиграла тендер, обойдя японскую Mitsubishi и американскую Bechtel. Она же управляет портом Кристобаль – у входа в канал уже со стороны Атлантики (всего Китай имеет инвестиции в 129 портах по всему миру). Данная компания вообще хорошо представлена во всем мире, управляя более полусотней портов в 24 странах, в том числе западных. Особых проблем по части «национальной безопасности» это нигде не вызывало. В Панаме есть и другие проекты, связанные с Китаем, в том числе мост через канал, новая линия метро, терминал для круизных судов, конференц-центр и ветряная электростанция. В 2017 году после того как Панама разорвала дипотношения с Тайванем и установила с Пекином, она стала первой латиноамериканской страной, которая присоединилась к инфраструктурному мегапроекту КНР «Один пояс, один путь». В Панаме проживает китайская диаспора численностью около 200 тыс. человек, самая большая китайская диаспора в Центральной Америке. Китай также активно задействует свою «мягкую силу», открыв свой первый Институт Конфуция в Латинской Америке именно в Панаме, предоставляет гранты на гуманитарные и инфраструктурные проекты (например, на строительство высокоскоростной железной дороги). Китайские компании спонсировали «медиа-обучение» для панамских журналистов.

По словам Трампа, это все является нарушением буквы и духа американо-панамских договоров в части требования нейтралитета. С другой стороны, ни один из этих объектов нельзя назвать военным. И, скажем, управляемый китайской компанией контейнерный портовый терминал весьма непросто переоборудовать для использования в военных целях. Хотя некоторые американские «ястребы» утверждают обратное. Так, глава Южного командования Лора Ричардсон в 1923 году заявила, что вдоль канала находится пять китайских госпредприятий, которые могут перепрофилировать свои объекты для использования в военных целях. В то же время, говоря о долях рынка, именно США имеют в зоне канала огромное преимущество. Объемы контролируемых США мощностей по переработке контейнерных грузов более чем в три раза превышают возможности китайских конкурентов. Которые, в свою очередь, сопоставимы с также работающими в зоне канала компаниями из Японии, Сингапура, Южной Кореи и Чили, ненамного превышая потенциал каждой из этих стран. Так что именно США остаются главным инвестором и торговым партнером Панамы, несмотря на то что китайские инвестиции вытесняют потихоньку США из других стран Латинской Америки. Возможно, администрация Трампа просто пытается прибегнуть к методам нечестной конкуренции (как и в случае санкционной политики против РФ), чтобы сдержать экспансию КНР в Латинской Америке. На сегодня китайские грузы уже занимают второе место после США, составляя около 22% товаров, перевозимых через канал. При этом инвестиции США в Панаму составили почти 13 миллиардов долларов в 2023 году по сравнению со «скромными» 515 миллионами долларов из Китая.