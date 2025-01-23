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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Кремль об особенностях контактов Путина и Эрдогана

14:13 1378

Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о поставках природного газа в Словакию пока не планируется, но он может быть проведен при необходимости, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Разговор пока не планируется, но Путин и Эрдоган согласовывают разговоры буквально за считанные часы, поэтому при необходимости он будет проведен», - ответил он на вопрос о том, поступал ли запрос Анкары на телефонный разговор двух президентов.

Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает обсудить с Путиным перспективы поставок газа в Словакию.

У Пескова спросили, сможет ли Словакия получать российский газ через «Турецкий поток».

«Это все-таки больше к нашим поставщикам газа (вопрос), это больше к «Газпрому» насчет технологии», - ответил он.

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