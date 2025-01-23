Госкомитет пресек незаконный снос памятника архитектуры в центре Баку

Как сообщили haqqin.az в Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры, 9 января Бакинское региональное управление Министерства культуры обнаружило факт посягательства на памятник архитектуры местного значения на улице Ростроповичей в Ясамальском районе Баку.

В ходе осмотра памятника выявлен факт проведения незаконных работ по сносу. Работы были пресечены сотрудниками управления совместно с приглашенными на место сотрудниками соответствующих государственных органов.

Тем не менее 19 января выяснилось, что незаконные работы по сносу повторились вновь, несмотря на вынесенное ранее предупреждение. По выявленному факту Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку работы были остановлены вновь. Принимаются меры по восстановлению памятника.

Ранее haqqin.az писал о том, что в Ясамальском районе Баку на улице Ростроповичей, 19 начался снос исторического здания, прилегающего к Дому-музею выдающихся музыкантов Леопольда и Мстислава Ростроповичей. Вмешательство в конструкцию здания также затронуло дом-музей. После многочисленных обращений снос был остановлен, однако здание до сих пор остается в полуразрушенном состоянии.