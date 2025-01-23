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Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Кремль ответил на ультиматум Трампа

14:30 2954

В Кремле «очень внимательно» наблюдают за всей риторикой и всеми заявлениями нового президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, всеми заявлениями. Фиксируем тщательно все нюансы. Останемся готовы к диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил, к равноправному диалогу, взаимоуважительному диалогу. Этот диалог имел место между двумя президентами. Опять же в бытность первого президентства Трампа. И ждем сигналов, которых пока не поступало», — цитирует «Коммерсант» Пескова.

Накануне президент США пообещал ввести высокие тарифы и санкции против России, если она не согласится на сделку по Украине, которая, по его словам, является «очень большой услугой» для Москвы. «Успокойтесь сейчас и остановите эту нелепую войну! Дальше будет только хуже», — сказал Трамп.

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