Россияне в Донецкой области расстреляли украинских военнопленных

В Сети распространились видеокадры, на которых, как заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, российские военные расстреливают по меньшей мере шестерых украинских безоружных военнопленных.

На кадрах видно, как российские военные стреляют в спины украинским солдатам, которые лежат на земле. Видео обрывается после убийства шестерых пленных, когда на земле лежит седьмой военный. Судьба его неизвестна, говорит Лубинец.

«Расстрел каждого из тех, кто попал в плен, происходит на глазах у других собратьев. При этом оккупанты приказывают им «лежать и закрыть рот», а «оператор» преступления озвучивает «Один мой», и впоследствии видно, как он выпускает ряд пуль в спину одному из военнопленных», — сказал украинский омбудсмен.

Лубинец заявил, что в очередной раз направил информацию о российском преступлении в ООН и МККК.

Офис генпрокурора Украины уточнил, что украинских военных убили в Донецкой области. Пока неизвестно, когда россияне казнили украинских военных.