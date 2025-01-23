Захид Орудж анонсирует новую Конституцию Азербайджана

В парламенте Азербайджана часто обсуждается вопрос о новом конституционном устройстве. Об этом заявил председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж на состоявшемся сегодня заседании парламента, сообщает APA.

Орудж отметил, что в рамках «Года Конституции и Суверенитета» Азербайджан столкнется со «многими вызовами и предложениями»: «Среди этих призывов — проведение нового референдума. Конституция является основным планом государственного строительства. В этом контексте возможно принятие Конституции Победы.

Вопрос нового конституционного устройства часто обсуждается в парламенте. Параллельно с системой исполнительной власти сформирован специальный представительный институт, который действует не только на освобожденных территориях, но и в Нахчыване».