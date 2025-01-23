Центробанк Турции снова снизил ключевую ставку

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 23 января, снизил ключевую ставку еще на 250 базисных пунктов, опустив ее до уровня 45% годовых.

В дальнейшем ЦБ Турции намерен принимать решения по изменению ключевой ставки таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для снижения базовой инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали, что на заседании в январе Центральный банк Турции второй раз подряд понизит ставку на 250 базисных пунктов, опустив ее до 45%.

На предыдущем заседании, прошедшем в декабре 2024 года, турецкий регулятор впервые за два года снизил ставку, опустив ее с максимального более чем за 20 лет уровня. Ставка тогда также была понижена на 250 базисных пунктов — с 50% до 47,5%. До этого ЦБ Турции сохранял ставку на уровне 50% годовых восемь заседаний подряд, чтобы сдержать высокую инфляцию.

Годовая инфляция в стране в декабре 2024 года составила 44,4%, сообщал статистический институт Турции Turkstat. Это самое низкое значение с середины 2023 года. Большинство аналитиков прогнозирует снижение ставки на 250 базисных пунктов на каждом заседании Банка Турции в этом году, сообщил Bloomberg.