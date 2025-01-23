Ожидания Киева: 50 тысяч миротворцев

В Украине рассчитывают на 40–50 тысяч миротворцев, которых западные партнеры могут разместить в стране в случае прекращения огня, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

При этом, напоминает издание, пока поддержку идее размещения миротворцев однозначно выразили только страны Балтии. Польша исключила отправку своих войск, канцлер Германии Олаф Шольц также выступает резко против этой идеи.

Оценивая возможное число миротворцев, FT ссылается на слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что если Европа серьезно настроена на обеспечение эффективного сдерживания российской агрессии, то потребуется минимум 200 тысяч военных. Издание называет это нереальными ожиданиями, поскольку это «намного больше, чем количество войск, которые принимали участие в высадке в «День Д» во время Второй мировой войны».

Однако сам Зеленский в интервью Bloomberg пояснял, что его слова о необходимости размещения 200 тысяч западных миротворцев в Украине были неправильно переданы. Число этих миротворцев, по его словам, должно зависеть от того, насколько Украине придется сократить свою армию — это, по его словам, одно из требований президента РФ Владимира Путина. «Если мы уменьшим армию на 200 тысяч, на 300 тысяч, на 500 тысяч, это говорит о том, что вместо этого нужны другие войска в том количестве, на которое мы уменьшили [свои вооруженные силы]», — пояснял Зеленский.