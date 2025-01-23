Турция о дальнейших планах по Сирии

Контакты и совместная работа с новыми властями Сирии продолжаются с целью укрепления потенциала сирийской армии. Как сообщает корреспондент haqqin.az в Анкаре, об этом на своей еженедельной пресс-конференции заявил советник по прессе и связям с общественностью Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк. Он отметил, что турецкая армия продолжит выполнять свои задачи в Сирии.

«Сирийские земли остаются под контролем террористической организации PKK/YPG/SDG, которая продолжает эксплуатацию природных ресурсов. В Сирии, где началась новая эра, оккупированные территории должны быть освобождены от террористов и возвращены законным владельцам. Также необходимо предоставить возможность добровольного возвращения (в Сирию) тем людям, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Мы подчеркиваем, что будем продолжать бороться с террористическими организациями, такими как PKK/YPG/SDG и ИГИЛ, которые угрожают целостности наших границ. Миссия турецких сил в Сирии продолжается. В зависимости от ситуации турецкие войска могут быть передислоцированы или перераспределены по различным регионам страны», - заявил Актюрк.