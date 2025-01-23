USD 1.7000
EUR 1.7700
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Турция о дальнейших планах по Сирии

15:27 681

Контакты и совместная работа с новыми властями Сирии продолжаются с целью укрепления потенциала сирийской армии. Как сообщает корреспондент haqqin.az в Анкаре, об этом на своей еженедельной пресс-конференции заявил советник по прессе и связям с общественностью Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк. Он отметил, что турецкая армия продолжит выполнять свои задачи в Сирии.

«Сирийские земли остаются под контролем террористической организации PKK/YPG/SDG, которая продолжает эксплуатацию природных ресурсов. В Сирии, где началась новая эра, оккупированные территории должны быть освобождены от террористов и возвращены законным владельцам. Также необходимо предоставить возможность добровольного возвращения (в Сирию) тем людям, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Мы подчеркиваем, что будем продолжать бороться с террористическими организациями, такими как PKK/YPG/SDG и ИГИЛ, которые угрожают целостности наших границ. Миссия турецких сил в Сирии продолжается. В зависимости от ситуации турецкие войска могут быть передислоцированы или перераспределены по различным регионам страны», - заявил Актюрк.

Пашинян пожаловался на изоляцию Армении из-за закрытых границ
Пашинян пожаловался на изоляцию Армении из-за закрытых границ
15:58 379
Вице-президент Ирана обвинил ХАМАС
Вице-президент Ирана обвинил ХАМАС
15:53 366
Зеленский допустил переговоры с Путиным
Зеленский допустил переговоры с Путиным
15:33 932
Турция о дальнейших планах по Сирии
Турция о дальнейших планах по Сирии
15:27 682
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая наша аналитика
13:59 2885
Прошла любовь, увял и Тартус
Прошла любовь, увял и Тартус горячая тема; все еще актуально
09:31 5070
Кремль ответил на ультиматум Трампа
Кремль ответил на ультиматум Трампа
14:30 2967
Госкомитет пресек незаконный снос памятника архитектуры в центре Баку
Госкомитет пресек незаконный снос памятника архитектуры в центре Баку
14:26 1681
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай?
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай? горячая тема
11:53 4311
Трамп Путину: «Не нравится? А будет хуже»
Трамп Путину: «Не нравится? А будет хуже» главная тема; все еще актуально
02:02 9369
Россия обиделась на слова Трампа о Второй мировой
Россия обиделась на слова Трампа о Второй мировой
13:56 3050

ЭТО ВАЖНО

Пашинян пожаловался на изоляцию Армении из-за закрытых границ
Пашинян пожаловался на изоляцию Армении из-за закрытых границ
15:58 379
Вице-президент Ирана обвинил ХАМАС
Вице-президент Ирана обвинил ХАМАС
15:53 366
Зеленский допустил переговоры с Путиным
Зеленский допустил переговоры с Путиным
15:33 932
Турция о дальнейших планах по Сирии
Турция о дальнейших планах по Сирии
15:27 682
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая наша аналитика
13:59 2885
Прошла любовь, увял и Тартус
Прошла любовь, увял и Тартус горячая тема; все еще актуально
09:31 5070
Кремль ответил на ультиматум Трампа
Кремль ответил на ультиматум Трампа
14:30 2967
Госкомитет пресек незаконный снос памятника архитектуры в центре Баку
Госкомитет пресек незаконный снос памятника архитектуры в центре Баку
14:26 1681
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай?
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай? горячая тема
11:53 4311
Трамп Путину: «Не нравится? А будет хуже»
Трамп Путину: «Не нравится? А будет хуже» главная тема; все еще актуально
02:02 9369
Россия обиделась на слова Трампа о Второй мировой
Россия обиделась на слова Трампа о Второй мировой
13:56 3050
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться