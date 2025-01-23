Зеленский допустил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным при условии, что новый американский лидер Дональд Трамп гарантирует Украине безопасность.

«Если президент Трамп, я в это верю, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну», - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли он изменить свою позицию не садиться за стол переговоров с Путиным.

Зеленский также заявил, что для эффективности миротворческие силы, размещенные в Украине, должны включать американские войска. По его словам, «у европейских союзников недостаточно солдат, чтобы создать реальное сдерживание президента Путина, и любое другое решение рискует создать разногласия внутри альянса НАТО».

В октябре 2022-го Зеленский ввел в действие указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в котором говорилось, что вести переговоры с Путиным невозможно.