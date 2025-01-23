Армения сделала предложение Азербайджану по двум пунктам
15:35 1003
Повестка дня по мирным переговорам, делимитации и другим вопросам является приоритетной для Армении. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
«Мы направили предложения Азербайджану (по проекту мирных переговоров) и ждем реакции Азербайджана. Предложения включают два пункта, по которым стороны еще не достигли окончательного согласия. Мы открыто говорили об этих пунктах. Надеюсь, мы найдем пути решения», — отметил Григорян.
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