USD 1.7000
EUR 1.7700
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Армения сделала предложение Азербайджану по двум пунктам

15:35 1003

Повестка дня по мирным переговорам, делимитации и другим вопросам является приоритетной для Армении. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Мы направили предложения Азербайджану (по проекту мирных переговоров) и ждем реакции Азербайджана. Предложения включают два пункта, по которым стороны еще не достигли окончательного согласия. Мы открыто говорили об этих пунктах. Надеюсь, мы найдем пути решения», — отметил Григорян.

Пашинян пожаловался на изоляцию Армении из-за закрытых границ
Пашинян пожаловался на изоляцию Армении из-за закрытых границ
15:58 384
Вице-президент Ирана обвинил ХАМАС
Вице-президент Ирана обвинил ХАМАС
15:53 370
Зеленский допустил переговоры с Путиным
Зеленский допустил переговоры с Путиным
15:33 936
Турция о дальнейших планах по Сирии
Турция о дальнейших планах по Сирии
15:27 683
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая наша аналитика
13:59 2889
Прошла любовь, увял и Тартус
Прошла любовь, увял и Тартус горячая тема; все еще актуально
09:31 5070
Кремль ответил на ультиматум Трампа
Кремль ответил на ультиматум Трампа
14:30 2970
Госкомитет пресек незаконный снос памятника архитектуры в центре Баку
Госкомитет пресек незаконный снос памятника архитектуры в центре Баку
14:26 1684
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай?
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай? горячая тема
11:53 4311
Трамп Путину: «Не нравится? А будет хуже»
Трамп Путину: «Не нравится? А будет хуже» главная тема; все еще актуально
02:02 9369
Россия обиделась на слова Трампа о Второй мировой
Россия обиделась на слова Трампа о Второй мировой
13:56 3052

ЭТО ВАЖНО

Пашинян пожаловался на изоляцию Армении из-за закрытых границ
Пашинян пожаловался на изоляцию Армении из-за закрытых границ
15:58 384
Вице-президент Ирана обвинил ХАМАС
Вице-президент Ирана обвинил ХАМАС
15:53 370
Зеленский допустил переговоры с Путиным
Зеленский допустил переговоры с Путиным
15:33 936
Турция о дальнейших планах по Сирии
Турция о дальнейших планах по Сирии
15:27 683
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая наша аналитика
13:59 2889
Прошла любовь, увял и Тартус
Прошла любовь, увял и Тартус горячая тема; все еще актуально
09:31 5070
Кремль ответил на ультиматум Трампа
Кремль ответил на ультиматум Трампа
14:30 2970
Госкомитет пресек незаконный снос памятника архитектуры в центре Баку
Госкомитет пресек незаконный снос памятника архитектуры в центре Баку
14:26 1684
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай?
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай? горячая тема
11:53 4311
Трамп Путину: «Не нравится? А будет хуже»
Трамп Путину: «Не нравится? А будет хуже» главная тема; все еще актуально
02:02 9369
Россия обиделась на слова Трампа о Второй мировой
Россия обиделась на слова Трампа о Второй мировой
13:56 3052
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться