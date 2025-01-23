Вице-президент Ирана обвинил ХАМАС

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Джавад Зариф на форуме в Давосе заявил, что ХАМАС фактически сорвал ядерные переговоры между Ираном и США.

«Мы не знали о событиях 7 октября. Встреча с американцами для обсуждения возобновления СВПД была запланирована на 9 октября, но операция «Шторм Аль-Аксы» лишила нас этой возможности», — утверждает Зариф.

Вице-президент также заявил, что Иран «не представляет угрозу в вопросе безопасности других стран».

Он подчеркнул, что «если бы Тегеран действительно стремился к созданию ядерного оружия, это было бы осуществлено задолго до настоящего времени».

По его словам, «разработка ядерного оружия осуществляется в тайных лабораториях, а не на объектах, находящихся под международным контролем».

«Являясь сторонниками мирного решения, мы удивлены тем, что те, кто утверждает, что Иран всего в нескольких днях от создания ядерной бомбы, не поддержали Соглашение по ядерной программе, которое как минимум на 15 лет отстраняло бы Иран от возможности разработки ядерного оружия», - отметил он.