Пашинян пожаловался на изоляцию Армении из-за закрытых границ

«С первых лет независимости Армения находилась в экономической изоляции, границы с Турцией и Азербайджаном остаются закрытыми. Чтобы преодолеть эти логистические шоки, власти Армении предлагают проект «Перекресток мира», который должен помочь наладить транспортные связи не только с Азербайджаном, но и с Турцией, а также углубить сотрудничество с Ираном и Грузией», - заявил Пашинян.

Он заверил, что данный проект заработает, когда Армения достигнет прочного мира с Азербайджаном. Ереван работает и над этим, и над установлением дипломатических отношений с Турцией, добавил премьер.

«Меня по этому поводу нередко спрашивают: оптимист я или пессимист. Я отвечаю – я прагматик. Мы должны работать, пока задача не будет решена», - сказал Пашинян.