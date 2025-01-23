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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Пашинян пожаловался на изоляцию Армении из-за закрытых границ

15:58 392

Армения намерена укрепить экономические связи со странами своего региона, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на форуме в Давосе.

«С первых лет независимости Армения находилась в экономической изоляции, границы с Турцией и Азербайджаном остаются закрытыми. Чтобы преодолеть эти логистические шоки, власти Армении предлагают проект «Перекресток мира», который должен помочь наладить транспортные связи не только с Азербайджаном, но и с Турцией, а также углубить сотрудничество с Ираном и Грузией», - заявил Пашинян.

Он заверил, что данный проект заработает, когда Армения достигнет прочного мира с Азербайджаном. Ереван работает и над этим, и над установлением дипломатических отношений с Турцией, добавил премьер.

«Меня по этому поводу нередко спрашивают: оптимист я или пессимист. Я отвечаю – я прагматик. Мы должны работать, пока задача не будет решена», - сказал Пашинян.

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