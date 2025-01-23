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Азербайджанские спортсмены вернут олимпийские медали

Отдел спорта
16:51 1818

Пять из семи медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на Олимпиаде в Париже, оказались некачественными. Награды потеряли свой прежний вид.

По этому поводу в Национальный олимпийский комитет Азербайджана обратились завоевавший золото дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг), серебряные призеры таэквондист Гашим Магомедов и боксер Альфонсо Домингес, а также бронзовые медалисты, борцы Хасрет Джафаров и Георгий Мешвилдишвили.

НОК, в свою очередь, обратился в Международный олимпийский комитет. Ожидается, что после ответа МОК старые медали будут возвращены и заменены на новые.

Напомним, всего Азербайджан завоевал на Олимпиаде в Париже семь наград. Помимо вышеупомянутых спортсменов, золото взял дзюдоист Хидаят Гейдаров и борец Магомедхан Магомедов.

Жалобы на качество медалей поступили в МОК и из других стран. 

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