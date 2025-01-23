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Мехралиев и Мамедов выманивали деньги у знаменитостей

17:07 1344

В Азербайджане задержаны лица, подозреваемые в кибермошенничестве в отношении знаменитостей в соцсетях, сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в Баку, по подозрению в совершении противоправных деяний задержаны ранее судимые за кражу и наркотики 40-летний Эльданиз Мехралиев и 34-летний Эльнур Мамедов.

Установлено, что указанные лица выманивали деньги у знаменитостей в соцсетях от имени их друзей, указанных в профилях. По этой схеме мошенники завладели различными суммами денежных средств.

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