Армения выбрала свой путь

Армения неизбежно будет сближаться с Евросоюзом, так как «это демократическая страна», заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Его заявления приводят армянские СМИ.

«Мы хотим быть ближе к ЕС. Потому что мы демократия. Если ваша страна демократия, вам надо быть ближе к ЕС или входить в него. Иначе просто нелогично», — заявил Пашинян.

Премьер напомнил, что правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС и что парламент примет этот закон с «высокой вероятностью». Это, по словам Пашиняна, окончательно юридически закрепит начало процесса сближения Армении с ЕС.