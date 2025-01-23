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Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Генсек НАТО: «Не Путину решать…»

17:16 2431

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент России Владимир Путин не имеет права вето на то, кому можно вступить в Североатлантический альянс, а кому нет. Он подчеркнул, что это возможно лишь в том случае, если Россия сама пожелает вступить в НАТО, что «маловероятно».

При этом Рютте предупредил, что видит слишком много политиков и внутри, и за пределами Украины, которые уже сейчас обсуждают, какую роль будут играть оккупированные территории в мирных переговорах и в контексте членства Украины в НАТО.

Риск, по его словам, заключается в том, что мир начинает вести переговоры с Путиным, хотя он все еще не сидит за столом переговоров, а находится в Москве «и просто ставит галочки».

Рютте подчеркивает, что основное внимание должно быть направлено на то, чтобы привести Украину к мирным переговорам в «наилучшей возможной позиции», чтобы мир был устойчивым и его никто больше не ставил под сомнение. И именно членство в НАТО станет самым простым исходом.

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