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Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Путин прервал заседание из-за важного звонка

17:17 2542

Президент России Владимир Путин ушел с заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

По его словам, которые приводит РБК, «возникла необходимость провести международный телефонный разговор».

«Меня заранее извините», — добавил президент РФ. «Вынужден минут на пять отойти от экрана», — сказал Путин. «Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место», — сказал президент.

О том, что Путин сегодня проведет международный разговор, рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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