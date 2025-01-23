USD 1.7000
EUR 1.7700
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Глава НАТО о плодотворном разговоре с Пашиняном

фото
17:22 1001

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился в Давосе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Впечатлениями от встречи Рютте поделился на своей странице в соцсети Х.

«Мы провели плодотворную дискуссию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о продолжении диалога НАТО-Армения и сотрудничества. Южно-Кавказский регион важен для нашей глобальной безопасности. Поддерживаю усилия по продвижению устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией», - отметил Рютте.

Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Румынии
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Румынии Шансов мало, но они есть
18:38 506
Прошла любовь, увял и Тартус
Прошла любовь, увял и Тартус горячая тема; все еще актуально
09:31 5826
«Глубинное государство» пошло на Трампа
«Глубинное государство» пошло на Трампа главная тема
17:36 2246
В Баку уничтожена зеленая зона
В Баку уничтожена зеленая зона
18:00 1672
Захид Орудж о новой Конституции Азербайджана
Захид Орудж о новой Конституции Азербайджана
14:48 5916
У Трампа угрожают «обанкротить российскую экономику»
У Трампа угрожают «обанкротить российскую экономику»
17:31 1517
Генсек НАТО: «Не Путину решать…»
Генсек НАТО: «Не Путину решать…»
17:16 2436
Армения выбрала свой путь
Армения выбрала свой путь
17:10 2165
Азербайджанцам теперь с 21 года разрешили иметь гражданское оружие
Азербайджанцам теперь с 21 года разрешили иметь гражданское оружие
16:28 3974
Пашинян пожаловался на изоляцию Армении из-за закрытых границ
Пашинян пожаловался на изоляцию Армении из-за закрытых границ
15:58 3273
Вице-президент Ирана обвинил ХАМАС
Вице-президент Ирана обвинил ХАМАС
15:53 1958

ЭТО ВАЖНО

Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Румынии
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Румынии Шансов мало, но они есть
18:38 506
Прошла любовь, увял и Тартус
Прошла любовь, увял и Тартус горячая тема; все еще актуально
09:31 5826
«Глубинное государство» пошло на Трампа
«Глубинное государство» пошло на Трампа главная тема
17:36 2246
В Баку уничтожена зеленая зона
В Баку уничтожена зеленая зона
18:00 1672
Захид Орудж о новой Конституции Азербайджана
Захид Орудж о новой Конституции Азербайджана
14:48 5916
У Трампа угрожают «обанкротить российскую экономику»
У Трампа угрожают «обанкротить российскую экономику»
17:31 1517
Генсек НАТО: «Не Путину решать…»
Генсек НАТО: «Не Путину решать…»
17:16 2436
Армения выбрала свой путь
Армения выбрала свой путь
17:10 2165
Азербайджанцам теперь с 21 года разрешили иметь гражданское оружие
Азербайджанцам теперь с 21 года разрешили иметь гражданское оружие
16:28 3974
Пашинян пожаловался на изоляцию Армении из-за закрытых границ
Пашинян пожаловался на изоляцию Армении из-за закрытых границ
15:58 3273
Вице-президент Ирана обвинил ХАМАС
Вице-президент Ирана обвинил ХАМАС
15:53 1958
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться