Глава НАТО о плодотворном разговоре с Пашиняном

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился в Давосе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Впечатлениями от встречи Рютте поделился на своей странице в соцсети Х.

«Мы провели плодотворную дискуссию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о продолжении диалога НАТО-Армения и сотрудничества. Южно-Кавказский регион важен для нашей глобальной безопасности. Поддерживаю усилия по продвижению устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией», - отметил Рютте.