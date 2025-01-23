Бакинский суд дал 5 лет Зейнаб Ан-Наими

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу тиктокерши Зейнаб Ан-Наими, обвиняемой в продаже наркотиков.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова Зейнаб Ан-Наими была приговорена к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Отметим, что Зейнаб Ан-Наими была задержана в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции. Ей предъявлено обвинение по статье 234.4.1 (незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.