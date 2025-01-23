У Трампа угрожают «обанкротить российскую экономику»

Если президент РФ Владимир Путин не пойдет на сделку по Украине, США резко увеличат поставки нефти на мировой рынок и опустят цену до $40 за баррель или ниже.

«Присутствие США на мировом рынке нефти отправит цену вниз — и это обанкротит российскую экономику. Это окажет невероятное давление на военную экономику Путина», — приводит The Moscow Times слова Вилки.

Глава переходной команды Трампа также анонсировал увеличение поставок американского сжиженного газа в Европу, где американский СПГ уже занимает 70% рынка, а в некоторых странах около 90%.

В первом публичном обращении к Путину после инаугурации Трамп пригрозил усилить санкции, вплоть до полного эмбарго на все российские товары, если Кремль не согласится закончить войну в Украине.

Хотя США, Евросоюз и Британия ввели против России более 20 тысяч санкций, РФ продолжает экспортировать нефть в довоенных объемах — около 5 млн баррелей в сутки, по оценкам Международного энергетического агентства.