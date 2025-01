«Глубинное государство» пошло на Трампа

Но речь идет не только о тотальном демонтаже наследия предшественника. Наибольшую отповедь в Америке вызвало помилование Трампом 1500 участников штурма Капитолия в январе 2021 года. То есть он одним махом, не задумываясь о последствиях, простил почти всех, кто совершил тяжелейшее по американским законам преступление. Из этих отморозков 200 были признаны виновными в нападении на полицейских. 140 копов и офицеров секретных служб были брошены на пол здания толпой, а потом избиты нападавшими, которые пытались не допустить признания законодателями победы Байдена на выборах.

Оправдание Трампа звучит просто издевательски. «Эти парни провели годы за решеткой, - говорит он. - А в это время многочисленные убийцы даже не были отправлены в тюрьму».

Между тем среди амнистированных — члены экстремистских профашистских групп Proud Boys и Oath Keepers, которые были обвинены в заговоре против Америки. Главарь Proud Boys Энрике Таррио был обвинен в заговоре с целью не допустить мирного транзита власти в январе 2021 году. Он отбывал 22-летний срок в тюрьме, но был помилован Трампом.

Две трети американцев, по опросу The Washington Post — University of Maryland, высказались против того, чтобы пощадить заговорщиков. Два самых больших полицейских центра страны – International Association of Chiefs of Police и Fraternal Order of Police также выступили против неоправданной индульгенции Трампа и заявили, что все преступники должны отбыть свой тюремный срок «от звонка до звонка». Среди недовольных, к удивлению, оказалось и немалое число республиканцев, в частности, членов Конгресса.

И это, судя по всему, лишь начало протестной волны. Она будет подниматься все выше и выше, когда дело дойдет до увольнения массы государственных сотрудников. Трамп сообщил в своей социальной сети о плане увольнения 1000 высокопоставленных служащих, которые, по его словам, «не разделяют наше видение». Среди них – назначенные Байденом члены разного рода инфраструктурных и других советов, такие как бывший Председатель объединенного комитета штабов американской армии генерал Марк Милли. Трамп, конечно, не мог ему простить, что тот назвал его «фашистом».

Новый президент вообще любит увольнять людей. «Ты уволен!» - объявил он Милли, репродуцируя свой памятный приговор как организатора реалити-шоу «Кандидат».