«Глубинное государство» пошло на Трампа

Не успели еще высохнуть чернила под подписями Дональда Трампа, ошеломившего нацию своими декретами и указами, как в Америке начали поступать многочисленные иски в суды, оспаривающие правомерность действий 47-го президента. Букет запретительных мер Трампа огромен и количество этих исков будет расти как снежный ком. Пока основные, мягко говоря, претензии к Трампу сосредоточены в двух сферах — его попытках уничтожить автоматически предоставляемое право гражданства всем, кто рождается на территории США и его помилование полторы тысячи экстремистов, захвативших столичный Капитолий 6 января 2021 года.

На следующий же день после подписания Трампом кипы декретов коалиция из 18 штатов, в которую входят Нью-Йорк, Калифорния и Нью-Джерси, подали иск в штате Массачусетс, обвинив главу государства в том, что его действия, с одной стороны, нарушают конституционные права миллионов детей. А с другой - ведут к неоправданно высоким тратам местных властей, которые станут непосильным бременем для программ медицинского страхования. Еще одна группа штатов - Аризона, Орегон, Иллинойс и Вашингтон - направила аналогичный иск в Сиэтл, а вскоре их примеру последовала столица Вашингтон и Сан-Франциско. То есть общее число протестующих штатов составило 24, почти половину «звездочек». Кроме того, к ним присоединились два крупнейших правозащитных центра — American Civil Liberties Union и Lawyers for Civil Rights. Право на гражданство всем, кто рождается на территории США, было закреплено в 14-ой поправке к конституции, которая была принята Конгрессом в 1868 году. Произошло это после того, как в 1857 году Верховный суд в рамках дела «Дред Сотт против Сэнфорда» в нарушение закона постановил лишить права на гражданство всех чернокожих. Тогда это было перечеркнуто и подвергнуто осуждению как акт открытой дискриминации. Но то, что сейчас задумал Трамп, ненамного лучше. По данным Migration Policy Institute, в США около 4 миллионов детей, у которых один родитель является undocumented, не имеет легального статуса. У 1,8 миллиона детей один из родителей является гражданином, а второй - нет. И все они в той или иной степени попадают под трамповский запрет.

Исполнительный декрет Трампа предполагает, что право на автоматическое гражданство будет в течение 30 дней аннулировано не только у детей лиц, не имеющих документов. В эту категорию попадают те, кто временно работает в стране, студенты и иностранцы, прибывающие в США по туристической визе. До этого запрет на гражданство распространялся лишь на детей работающих в США иностранных дипломатов, которые имеют юрисдикцию другого государства. Новый декрет требует, чтобы все, кому отныне запрещено иметь гражданство, должны сдать свои паспорта. Но, как и все остальные хаотично принятые Трампом меры, этот декрет не уточняет, кто будет заниматься конфискацией документов - местные больницы, страховые компании, органы власти штатов или кто-то еще. Американские СМИ обошла карикатура: Трамп, усевшись за стол в Овальном кабинете Белого дома, сметает на пол все документы, принятые Джо Байденом. Сметает стремительно и, судя по гневному лицу, совершенно бездумно.

Но речь идет не только о тотальном демонтаже наследия предшественника. Наибольшую отповедь в Америке вызвало помилование Трампом 1500 участников штурма Капитолия в январе 2021 года. То есть он одним махом, не задумываясь о последствиях, простил почти всех, кто совершил тяжелейшее по американским законам преступление. Из этих отморозков 200 были признаны виновными в нападении на полицейских. 140 копов и офицеров секретных служб были брошены на пол здания толпой, а потом избиты нападавшими, которые пытались не допустить признания законодателями победы Байдена на выборах. Оправдание Трампа звучит просто издевательски. «Эти парни провели годы за решеткой, - говорит он. - А в это время многочисленные убийцы даже не были отправлены в тюрьму». Между тем среди амнистированных — члены экстремистских профашистских групп Proud Boys и Oath Keepers, которые были обвинены в заговоре против Америки. Главарь Proud Boys Энрике Таррио был обвинен в заговоре с целью не допустить мирного транзита власти в январе 2021 году. Он отбывал 22-летний срок в тюрьме, но был помилован Трампом. Две трети американцев, по опросу The Washington Post — University of Maryland, высказались против того, чтобы пощадить заговорщиков. Два самых больших полицейских центра страны – International Association of Chiefs of Police и Fraternal Order of Police также выступили против неоправданной индульгенции Трампа и заявили, что все преступники должны отбыть свой тюремный срок «от звонка до звонка». Среди недовольных, к удивлению, оказалось и немалое число республиканцев, в частности, членов Конгресса. И это, судя по всему, лишь начало протестной волны. Она будет подниматься все выше и выше, когда дело дойдет до увольнения массы государственных сотрудников. Трамп сообщил в своей социальной сети о плане увольнения 1000 высокопоставленных служащих, которые, по его словам, «не разделяют наше видение». Среди них – назначенные Байденом члены разного рода инфраструктурных и других советов, такие как бывший Председатель объединенного комитета штабов американской армии генерал Марк Милли. Трамп, конечно, не мог ему простить, что тот назвал его «фашистом». Новый президент вообще любит увольнять людей. «Ты уволен!» - объявил он Милли, репродуцируя свой памятный приговор как организатора реалити-шоу «Кандидат».