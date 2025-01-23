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Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Откровенный разговор Лаврова и Мирзояна без посторонних глаз

17:48 959

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян в ходе переговоров в Москве 21 января обсудили широкий круг вопросов.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

«Разговор был откровенный, но не все было на камеру. Многое прошло за закрытыми дверями. Часа три прошло за закрытыми дверями, поэтому могу сказать, что действительно был откровенный разговор по многим пунктам, которые представляют особую актуальность для сторон» - сказала Захарова.

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