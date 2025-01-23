В Баку уничтожена зеленая зона

На территории вокруг станции метро «Дарнагюль», охватывающей несколько гектаров, создана уникальная зеленая зона. Однако прямо у метро огородили большой участок, где строится жилой комплекс. На участке нет информационных табличек, указывающих на застройщика, а рабочие на месте отсутствуют. Деревья были уничтожены на территории у ограждения, вблизи дороги, ведущей к недостроенным многоэтажным зданиям. А чтобы скрыть следы, корни деревьев засыпали землей. По сложенным вдоль дороги ветвям видно, что уничтоженные деревья были здоровыми.

Водитель трактора, копавшего землю у одного из зданий, заявил нам, что работает на этом участке только с сегодняшнего дня и не знает, какая компания ведет строительство. Тем не менее, он слышал, что через участок проходит газовая линия, из-за чего якобы и пришлось перенести деревья в другое место. При этом ветки и остатки деревьев, разбросанные вдоль дороги, свидетельствуют о том, что либо процесс пересадки деревьев не был соблюден, либо их вообще не пересаживали, а просто выкорчевали.

Один из сотрудников ближайшего предприятия отметил, что ежедневно пользуется этой дорогой и наблюдал, как деревья постепенно исчезали. Он выразил опасения, что на месте уничтоженной зеленой зоны построят стоянку или проложат дорогу для зданий.