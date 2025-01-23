В Баку уничтожена зеленая зона
В Бинагадинском районе Баку, на улице Сулеймана Сани Ахундова, уничтожена еще одна зеленая зона. Перед станцией метро «Дарнагюль» массово выкорчевали деревья.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, информацию об этом предоставили сотрудники расположенных в этом районе предприятий.
На территории вокруг станции метро «Дарнагюль», охватывающей несколько гектаров, создана уникальная зеленая зона. Однако прямо у метро огородили большой участок, где строится жилой комплекс. На участке нет информационных табличек, указывающих на застройщика, а рабочие на месте отсутствуют. Деревья были уничтожены на территории у ограждения, вблизи дороги, ведущей к недостроенным многоэтажным зданиям. А чтобы скрыть следы, корни деревьев засыпали землей. По сложенным вдоль дороги ветвям видно, что уничтоженные деревья были здоровыми.
Водитель трактора, копавшего землю у одного из зданий, заявил нам, что работает на этом участке только с сегодняшнего дня и не знает, какая компания ведет строительство. Тем не менее, он слышал, что через участок проходит газовая линия, из-за чего якобы и пришлось перенести деревья в другое место. При этом ветки и остатки деревьев, разбросанные вдоль дороги, свидетельствуют о том, что либо процесс пересадки деревьев не был соблюден, либо их вообще не пересаживали, а просто выкорчевали.
Один из сотрудников ближайшего предприятия отметил, что ежедневно пользуется этой дорогой и наблюдал, как деревья постепенно исчезали. Он выразил опасения, что на месте уничтоженной зеленой зоны построят стоянку или проложат дорогу для зданий.
В Бинагадинской районной исполнительной власти на наши звонки никто не ответил.
В ответ на запрос haqqin.az в Службе государственной экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов сообщили, что проведено расследование на месте, и факт подтвердился. В ведомстве указали, что жалоба на вырубку деревьев вблизи станции метро «Дарнагюль» была проверена сотрудниками Службы государственной экологической безопасности, и нарушения нашли подтверждение. В настоящее время документы готовятся для передачи в правоохранительные органы с целью установления виновных лиц, принятия законных мер и предоставления правовой оценки произошедшему.
Кроме того, для замены вырубленных деревьев новыми саженцами и агротехнического ухода были направлены обращения в Объединение зеленого хозяйства и ИВ Бинагадинского района.