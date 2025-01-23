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Алиев на переговорах с Зеленским

Иранцы рассказали в Нью-Йорке, что не будут преследовать женщин без хиджабов

18:01 734

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф заявил, что правительство Ирана решило не оказывать давления на женщин, «которые не покрывают свои волосы на публике», назвав это решение шагом в правильном направлении, передает Mehr.

Зариф сделал этот комментарий в среду, когда беседовал с корреспондентом CNN Фаридом Закарией на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Если вы выйдете на улицы Тегерана, вы увидите, что женщины не покрывают свои волосы. Это противозаконно, но правительство решило не подвергать женщин давлению», - сказал он.

По словам вице-президента Ирана, это решение было предвыборным обещанием главы государства Масуда Пезешкиана, которое теперь выполнено.

Зариф объяснил, что президент страны решил не применять закон, предусматривающий наказание женщин, отказывающихся покрывать волосы на публике, - решение, которое, по его словам, было принято с согласия иранского руководства, включая главу парламента, главу судебной системы и Совет национальной безопасности.

Зариф также заявил, что попытки не подвергать женщин давлению «недостаточно», но это «шаг в правильном направлении».

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