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Рабочая группа при омбудсмене подготовит важные предложения

18:12 305

Рабочая группа при омбудсмене подготовит предложения для госучреждений в сфере психического здоровья. Это отразилось в результатах опроса общественного мнения и мониторинга социальных сетей, проведенного в рамках Рабочей группы в сфере «Психическое здоровье и права человека» при омбудсмене.

Сообщалось, что «с учетом результатов опроса общественного мнения, проведенного Рабочей группой, и мониторинга социальных сетей, планируется подготовить и представить пакет предложений, адресованных соответствующим государственным органам».

Отмечалось, что обращение за квалифицированной психологической и психиатрической помощью до сих пор вызывает сомнения и нерешительность у азербайджанцев: «Участники опроса признались, что считают обращение к специалистам в этой области «нежелательным» в ряде случаев, боятся критики со стороны членов семьи, коллег и соседей, боятся, что их назовут «сумасшедшими», «психически больными», и как следствие, боятся, что это окажет негативное влияние на их личную жизнь и карьеру».

Мониторинг социальных сетей показал, что в ряде случаев людей, нуждающихся в помощи психиатра, направляют к другим специалистам, что свидетельствует о недостатке понимания в обществе различий между психологами, психиатрами, неврологами и другими профессионалами в области психического здоровья.

Рабочая группа считает необходимым усилить контроль за соблюдением требований к специалистам, оказывающим помощь в области психического здоровья, а также разработать механизмы предотвращения предоставления подобных услуг лицами без соответствующего права через интернет и социальные сети.

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