В Азербайджане уничтожена иранская продукция

В ходе контрольных мероприятий Агентства пищевой безопасности Азербайджана было выявлено несоответствие в некоторых продуктах питания, импортируемых из Ирана.

В результате лабораторных исследований образцов продукции, взятых инспекторами Агентства, установлено, что партии продуктов, таких как маринованный лаваш, сушеный абрикос и сладкий хлеб (кекс), не соответствуют требованиям нормативных документов и являются непригодными для потребления.

Партии продуктов с выявленным несоответствием:

Название продукта Количество продукта Производитель Импортер Партия продукта Маринованный лаваш 14850 кг "Reza Ghaderi" "Yedcon 2024" ООО 17.10.2024-17.10.2026 Сушеный абрикос 4110 кг "Hasan Mohammadloo" "Yedcon 2024" ООО 20.09.2024-20.09.2025 Сладкий хлеб (кекс) 1100 кг "Shırın Gholat Bonab" Физическое лицо Керимов Камран Абдулла оглу 25.09.2024-25.02.2025

В связи с вышеупомянутыми фактами партии продукции были уничтожены.