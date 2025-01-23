В Азербайджане уничтожена иранская продукция
В ходе контрольных мероприятий Агентства пищевой безопасности Азербайджана было выявлено несоответствие в некоторых продуктах питания, импортируемых из Ирана.
В результате лабораторных исследований образцов продукции, взятых инспекторами Агентства, установлено, что партии продуктов, таких как маринованный лаваш, сушеный абрикос и сладкий хлеб (кекс), не соответствуют требованиям нормативных документов и являются непригодными для потребления.
Партии продуктов с выявленным несоответствием:
|Название продукта
|Количество продукта
|Производитель
|Импортер
|Партия продукта
|Маринованный лаваш
|14850 кг
|"Reza Ghaderi"
|"Yedcon 2024" ООО
|17.10.2024-17.10.2026
|Сушеный абрикос
|4110 кг
|"Hasan Mohammadloo"
|"Yedcon 2024" ООО
|20.09.2024-20.09.2025
|Сладкий хлеб (кекс)
|1100 кг
|"Shırın Gholat Bonab"
|Физическое лицо Керимов Камран Абдулла оглу
|25.09.2024-25.02.2025
В связи с вышеупомянутыми фактами партии продукции были уничтожены.