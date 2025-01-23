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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде

закон бумеранга
Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az
18:12 1107

Дональд Трамп снял охрану со своего экс- советника по национальной безопасности Джона Болтона и лишил его доступа к секретным документам.

Все возвращается, а предательства не прощают. Джон Болтон, покинув в 2019 году свое кресло, предоставленное ему Трампом, ни секунды не колеблясь перешел в стан его политических противников и стал последовательным и жестким критиком своего вчерашнего босса.

В своих мемуарах он называл его «абсолютно непригодным для того, чтобы быть президентом» и «эгоистом, который ради удовлетворения собственных амбиций будет всячески умиротворять противников Америки - Россию и Китай». «Трампу нельзя верить ни в чем», - как заведенный твердил он в каждой статье и каждом публичном выступлении. Причем, совершенно не стесняясь в них приводить ссылки на секретные документы, к которым имел доступ по своему служебному положению.

«Каждый раз, когда люди видели, как я прихожу на встречу с Джоном Болтоном, стоящим позади меня, они думали, что нападут на них, потому что он поджигатель войны», - сказал Трамп

Естественно, что демократы с радостью предоставляли ему аудиторию и платили достаточно щедрые гонорары. Ренегаты всегда в цене в ходе предвыборной кампании, а здесь не просто ренегат, а ренегат высокопоставленный, знавший кухню первого срока Трампа изнутри.

И в знак особой признательности – администрация Джо Байдена в 2021 году продлила сроки охраны Джона Болтона Секретной службой США, что, по большому-то счету, являлось нарушением протокола охраны высших должностных лиц Америки. Пусть и не грубым, но все же.

И тут, как по заказу, в 2022 году Вашингтон обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в заговоре с целью ликвидации Болтона, как лица, виновного в ликвидации генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года.

К которой, откровенно-то говоря, Болтон имел весьма опосредованное отношение: санкцию давал лично Трамп, организаторами и исполнителями были люди, чьи имена – до сих пор секрет. Ну а о тех, кто в иранском руководстве сдал совершенно секретный маршрут перемещения генерала – мы, видимо, если и узнаем, то только после смены режима в Тегеране.

Кто убрал Сулеймани? Ответит время!

Так что то, что именно Болтон был мишенью для КСИР – вообще-то вилами по воде писано, но скандал пришелся весьма кстати: «безупречный американский патриот под ударом, мы обязаны его защитить» и вот это все, что оправдывало расходы администрации Байдена на его охрану. А заодно – и повышало ценность экс-советника Трампа в качестве свидетеля против его бывшего босса.

Трамп эту ситуацию решил прекратить. И дело даже не в том, что он назвал Болтона «очень глупым человеком», в конце концов личные неприязненные отношения никто не отменял. А в том, что подобные «ястребы» ему в его нынешней администрации не нужны, и он стремится от них дистанцироваться.

«Каждый раз, когда люди видели, как я прихожу на встречу с Джоном Болтоном, стоящим позади меня, они думали, что нападут на них, потому что он поджигатель войны», - сказал Трамп. Приведя один единственный, но более чем показательный пример – ответственность Болтона, совместно с экс-вице-президентом Диком Чейни, в развязывании войны в Ираке.

Американцы пришли и взорвали Ближний Восток. Трамп осуждает!

«Мы взорвали Ближний Восток и ушли. Мы не получили от этого ничего, кроме большого количества смертей. Мы убили много людей. И Джон Болтон был одним из таких парней, который несет за это ответственность», - говорит теперь Трамп.

«Ястреба», пошедшего на предательство своей команды, теперь настиг бумеранг. И не надо про то, что Трамп мог бы проявить снисходительность – американская политика, как, впрочем, и политические нравы в любой другой стране, категорически отрицают всякую сентиментальность. Здесь важен принцип – ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде. Как только ты это нарушишь – расплата обязательно будет. Да еще и весь копившийся на тебя компромат вытащат.

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