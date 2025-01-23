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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Румынии

Шансов мало, но они есть
Эльмир Алиев, отдел спорта
18:38 486

Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 7-го тура Лиги Европы между чемпионами Азербайджана и Румынии «Карабахом» и ФКСБ.

Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Словакии во главе с Филипом Глова.

После 6 матчей «Карабах» с 3 очками занимает 33-е место. Единственная победа, напомним, была одержана в Норвегии над «Буде-Глимтом» (2:1). Теоретические шансы попасть в число 24-х лучших еще остались. Для этого надо выиграть сегодня и через неделю в Греции у «Олимпиакоса», после чего рассчитывать на потерю очков со стороны конкурентов. Нужно, чтобы команды, расположившиеся на 19-32-х местах теряли как можно больше очков.

ФКСБ с 11 очками занимает 10-е место. Румынский клуб борется за попадание в первую восьмерку, чтобы стартовать в плей-офф с 1/8 финала. Клуб из Бухареста начал в основной стадии Лиги Европы с побед над латвийским РФШ (4:1) и греческим ПАОК (1:0). Затем был провал в Шотландии - поражение от «Рейнджерс» со счетом 0:4. Но это пока единственный проигрыш ФКСБ в нынешней Лиге Европы. Далее последовали победа над датским «Мидтьюлландом» (2:0) и ничьи с «Олимпиакосом» (0:0) и немецким «Хоффенхаймом» (0:0).

Два матча 7-го тура Лиги Европы уже состоялись. «Галатасарай» не смог обыграть киевское «Динамо» (3:3), а «Бешикташ» разгромил испанский «Атлетик» (4:1), который еще в 6-м туре вместе с итальянским «Лацио» и бельгийским «Андерлехтом» гарантировал себе место в плей-офф.

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ 7-го ТУРА

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