Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Румынии

Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 7-го тура Лиги Европы между чемпионами Азербайджана и Румынии « Карабах ом» и ФКСБ.

Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Словакии во главе с Филипом Глова.

После 6 матчей «Карабах» с 3 очками занимает 33-е место. Единственная победа, напомним, была одержана в Норвегии над «Буде-Глимтом» (2:1). Теоретические шансы попасть в число 24-х лучших еще остались. Для этого надо выиграть сегодня и через неделю в Греции у «Олимпиакоса», после чего рассчитывать на потерю очков со стороны конкурентов. Нужно, чтобы команды, расположившиеся на 19-32-х местах теряли как можно больше очков.

ФКСБ с 11 очками занимает 10-е место. Румынский клуб борется за попадание в первую восьмерку, чтобы стартовать в плей-офф с 1/8 финала. Клуб из Бухареста начал в основной стадии Лиги Европы с побед над латвийским РФШ (4:1) и греческим ПАОК (1:0). Затем был провал в Шотландии - поражение от «Рейнджерс» со счетом 0:4. Но это пока единственный проигрыш ФКСБ в нынешней Лиге Европы. Далее последовали победа над датским «Мидтьюлландом» (2:0) и ничьи с «Олимпиакосом» (0:0) и немецким «Хоффенхаймом» (0:0).