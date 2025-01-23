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Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Главнокомандующий хочет ввести цензуру в Украине

18:51 238

«Я не хочу вводить диктатуру, как в Северной Корее, но цензура нужна», — заявил в интервью украинским журналистам главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Да, надо информировать общество, рассказывать о реальном состоянии — люди получают ранения, умирают. Но есть чувствительная информация, которую нельзя распространять", - считает военачальник.

Сырский призвал украинцев вступать в ряды ВСУ: «Не надо сомневаться, нужно ли идти в ВСУ, нужно выполнить свой конституционный долг. У нас настолько демократическая система, ты можешь выбрать часть и профессию. Надо идти и побеждать".

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