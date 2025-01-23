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Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Россия поддержала Турцию в Сирии

18:56 201

В беседе с главой МИД Турции Хаканом Фиданом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность очищения Сирии от террористических организаций и установления стабильности и безопасности в стране.

Как сообщает haqqin.az, заявление Смоленской площади прозвучало на фоне ультиматума, предъявленного Анкарой террористической курдской организации РПК.

Х.Фидан, как и турецкий президент Р.Т.Эрдоган, призвал РПК сложить оружие и покинуть пределы Сирии, угрожая в противном случае прибегнуть к специальной войсковой операции.

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