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Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Армения жалуется на Турцию: Прогресса нет

18:59 152

«С Турцией, с которой границы закрыты уже более 30 лет, мы ведем активный диалог, у нас есть общие представления о том, что открытые границы и сотрудничество могут принести пользу и Армении, и Турции, и другим странам региона».

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время панельного обсуждения на тему «Вместе во имя мира и демократии» с участием глав парламентов стран Балтии и Северной Европы в Ереване 23 января.

«Ведется активный, интенсивный, нацеленный на результат диалог, но, к сожалению, пока без крупных, ощутимых результатов на земле», – отметил он.

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