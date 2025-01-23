Санкции Байдена парализовали экспорт нефти из России в Китай
Введенные в последние дни правления американского президента Джо Байдена санкции против нефтяной отрасли РФ дестабилизировали торговлю российским сортом нефти ESPO. Об этом сообщает Bloomberg.
После введения последнего пакета санкций стоимость перевозки российской нефти сорта ESPO, отгружаемой из тихоокеанского порта Козьмино в Китай, выросла в пять раз.
До последних санкций тариф на фрахт составлял $1,5 миллиона, а на прошлой неделе вырос до $5,5 миллиона. С сегодняшнего дня цена достигла $7 миллионов.
Китайские порты опасаются впускать подсанкционные танкеры. Большинство судов, использующих этот маршрут, попали под ограничения, что дестабилизировало торговлю российским сортом нефти.
Сложившаяся ситуация вынудила танкеры, которые до этого работали с портами на западе России, изменить свои маршруты на восток. В частности, одним из последних судов, начавших перевозить нефть из порта Козьмино, стал танкер Legend.
20 января этот танкер забрал груз в указанном порту и должен разгрузиться в китайском городе Хуэйчжоу. Ранее это судно отгружало грузы из портов Усть-Луга и Приморск. Трейдеры рассказали Reuters, что более высокие расходы на фрахт сокращают доходы российских продавцов нефти, которые и так находятся под давлением из-за санкций США и сложной логистики, в то время как нехватка судов в регионе в зимний сезон может привести к дальнейшим сбоям в погрузке. Один из собеседников агентства сообщил, что американские санкции вывели из оборота 80 танкеров, задействованных в экспорте российской нефти в Азию.