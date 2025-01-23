Санкции Байдена парализовали экспорт нефти из России в Китай

До последних санкций тариф на фрахт составлял $1,5 миллиона, а на прошлой неделе вырос до $5,5 миллиона. С сегодняшнего дня цена достигла $7 миллионов.

После введения последнего пакета санкций стоимость перевозки российской нефти сорта ESPO, отгружаемой из тихоокеанского порта Козьмино в Китай, выросла в пять раз.

Китайские порты опасаются впускать подсанкционные танкеры. Большинство судов, использующих этот маршрут, попали под ограничения, что дестабилизировало торговлю российским сортом нефти.

Сложившаяся ситуация вынудила танкеры, которые до этого работали с портами на западе России, изменить свои маршруты на восток. В частности, одним из последних судов, начавших перевозить нефть из порта Козьмино, стал танкер Legend.

20 января этот танкер забрал груз в указанном порту и должен разгрузиться в китайском городе Хуэйчжоу. Ранее это судно отгружало грузы из портов Усть-Луга и Приморск. Трейдеры рассказали Reuters, что более высокие расходы на фрахт сокращают доходы российских продавцов нефти, которые и так находятся под давлением из-за санкций США и сложной логистики, в то время как нехватка судов в регионе в зимний сезон может привести к дальнейшим сбоям в погрузке. Один из собеседников агентства сообщил, что американские санкции вывели из оборота 80 танкеров, задействованных в экспорте российской нефти в Азию.