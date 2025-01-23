Главный еврей опровергает: Маск – не фашист
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поддержал Илона Маска, который подвергся нападкам из-за обвинений в нацистском приветствии на инаугурации Трампа. По словам Нетаньяху, американского миллиардера "оклеветали", пишет The Times of Israel.
"Илон - большой друг Израиля. Он посетил Израиль после резни 7 октября... [и] с тех пор неоднократно и решительно поддерживал право Израиля на защиту от террористов-геноцидов и режимов, стремящихся уничтожить единое еврейское государство. Я благодарю его за это", - написал израильский лидер на своей странице в соцсети X.