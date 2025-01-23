USD 1.7000
EUR 1.7700
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Трамп отомстил Помпео и Хуку

19:34 2268

Президент США Трамп продолжает мстить соратникам, осудившим методы его первого правления.

Как сообщает New York Times, указом Трампа экс-госсекретарь Марк Помпео и бывший спецпредставитель президента – Брайан Хук лишены права на охрану.

Отметим, что Помпео и Хук входят в список потенциальных жертв Ирана за убийства иранских политических и государственных деятелей.

Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
21:18 806
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
19:57 2107
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая наша аналитика
13:59 5257
Трамп давит на Саудовскую Аравию и ОПЕК: обвалите цены на нефть!
Трамп давит на Саудовскую Аравию и ОПЕК: обвалите цены на нефть!
20:33 1416
К концу года Путин останется без денег
К концу года Путин останется без денег
20:29 2132
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде закон бумеранга
18:12 3032
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай?
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай? горячая тема
11:53 5988
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Румынии
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Румынии Шансов мало, но они есть
18:38 2267
Прошла любовь, увял и Тартус
Прошла любовь, увял и Тартус горячая тема; все еще актуально
09:31 6428
«Глубинное государство» пошло на Трампа
«Глубинное государство» пошло на Трампа главная тема
17:36 4693
В Баку уничтожена зеленая зона
В Баку уничтожена зеленая зона
18:00 3928

ЭТО ВАЖНО

Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
21:18 806
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
19:57 2107
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая наша аналитика
13:59 5257
Трамп давит на Саудовскую Аравию и ОПЕК: обвалите цены на нефть!
Трамп давит на Саудовскую Аравию и ОПЕК: обвалите цены на нефть!
20:33 1416
К концу года Путин останется без денег
К концу года Путин останется без денег
20:29 2132
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде закон бумеранга
18:12 3032
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай?
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай? горячая тема
11:53 5988
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Румынии
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Румынии Шансов мало, но они есть
18:38 2267
Прошла любовь, увял и Тартус
Прошла любовь, увял и Тартус горячая тема; все еще актуально
09:31 6428
«Глубинное государство» пошло на Трампа
«Глубинное государство» пошло на Трампа главная тема
17:36 4693
В Баку уничтожена зеленая зона
В Баку уничтожена зеленая зона
18:00 3928
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться