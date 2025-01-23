Трамп отомстил Помпео и Хуку
19:34 2268
Президент США Трамп продолжает мстить соратникам, осудившим методы его первого правления.
Как сообщает New York Times, указом Трампа экс-госсекретарь Марк Помпео и бывший спецпредставитель президента – Брайан Хук лишены права на охрану.
Отметим, что Помпео и Хук входят в список потенциальных жертв Ирана за убийства иранских политических и государственных деятелей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!