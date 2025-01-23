Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az

Продолжают поступать сообщения об ожесточенных столкновениях на севере Сирии между боевиками РПК/ОНС и подразделениями Сирийской национальной армии (СНА), поддерживаемой Турцией. Бои продолжаются в районе плотины Тишрин, неподалеку от города Манбидж, отбитого ранее у сил РПК/ОНС. Согласно информации обсерватории, с декабря прошлого года в столкновениях за контроль над плотиной Тишрин с обеих сторон погибло около 450 человек. Напомним, что Сирийская национальная армия, сражающаяся против РПК/ОНС, подчиняется временному правительству Сирии, созданному в 2013 году в Стамбуле и признанному ООН. Штаб-квартира временного правительства Сирии расположена в поселке Чобанбей провинции Алеппо.

Высокопоставленный представитель Временной сирийской администрации, попросивший не называть его имени, в интервью haqqin.az в Анкаре заявил, что за последний месяц интенсивность боев в районе плотины Тишрин значительно усилилась. Источник отметил, что в последние дни входящая в состав СНА бригада «Сулейман Шах» освободила несколько стратегически важных сел вокруг плотины Тишрин, а также поселок Гранич к востоку от реки Евфрат, добавив, что в некоторых районах местные племена оказывают поддержку силам СНА. «Плотина Тишрин имеет стратегическое значение для освобождения от террористов РПК/ОНС восточного берега Евфрата, - подчеркнул представитель СНА. - Эта плотина, расположенная на Евфрате, включает около 70 процентов всех энергетических ресурсов Сирии. Именно поэтому террористы РПК используют мирных жителей в качестве живого щита, чтобы не потерять контроль над плотиной». Источник сообщил, что длившиеся месяц переговоры в Дамаске между силами Сирийских демократических сил (СДС), поддерживаемыми РПК/ОНС, и правительством Ахмада аль-Шараа в Дамаске, завершились безрезультатно. А потому, по его словам, уже в ближайшие дни на восточном берегу Евфрата может начаться крупная военная операция.

«Правительство в Дамаске предлагало силам СДС присоединиться к сирийской армии при условии, что боевики РПК покинут страну, - рассказал источник haqqin.az. - Однако встречное требование СДС о создании отдельной бригады в составе армии, естественно, было отвергнуто новым правительством. На прошлой неделе новый министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил: «СДС хочет быть отдельным подразделением в армии, но мы отвергли это предложение». Так что, если боевики РПК/ОНС не сложат оружие, в Сирии начнется крупная операция. Мы, Временная сирийская администрация и СНА, готовы к этому». Касаясь как прошлых, так и текущих отношений с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», свергнувшей режим Асада и захватившей власть в Дамаске, представитель СНА подчеркнул, что пока продолжается оккупация РПК/ОНС, сирийский вопрос остается нерешенным. Источник напомнил, что ранее на севере Сирии существовала граница между формированиями СНА и «Хайат Тахрир аш-Шам», но после событий, приведших к падению режима, ситуация изменилась.