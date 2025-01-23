Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
Продолжают поступать сообщения об ожесточенных столкновениях на севере Сирии между боевиками РПК/ОНС и подразделениями Сирийской национальной армии (СНА), поддерживаемой Турцией.
Бои продолжаются в районе плотины Тишрин, неподалеку от города Манбидж, отбитого ранее у сил РПК/ОНС.
Согласно информации обсерватории, с декабря прошлого года в столкновениях за контроль над плотиной Тишрин с обеих сторон погибло около 450 человек.
Напомним, что Сирийская национальная армия, сражающаяся против РПК/ОНС, подчиняется временному правительству Сирии, созданному в 2013 году в Стамбуле и признанному ООН. Штаб-квартира временного правительства Сирии расположена в поселке Чобанбей провинции Алеппо.
Высокопоставленный представитель Временной сирийской администрации, попросивший не называть его имени, в интервью haqqin.az в Анкаре заявил, что за последний месяц интенсивность боев в районе плотины Тишрин значительно усилилась.
Источник отметил, что в последние дни входящая в состав СНА бригада «Сулейман Шах» освободила несколько стратегически важных сел вокруг плотины Тишрин, а также поселок Гранич к востоку от реки Евфрат, добавив, что в некоторых районах местные племена оказывают поддержку силам СНА.
«Плотина Тишрин имеет стратегическое значение для освобождения от террористов РПК/ОНС восточного берега Евфрата, - подчеркнул представитель СНА. - Эта плотина, расположенная на Евфрате, включает около 70 процентов всех энергетических ресурсов Сирии. Именно поэтому террористы РПК используют мирных жителей в качестве живого щита, чтобы не потерять контроль над плотиной».
Источник сообщил, что длившиеся месяц переговоры в Дамаске между силами Сирийских демократических сил (СДС), поддерживаемыми РПК/ОНС, и правительством Ахмада аль-Шараа в Дамаске, завершились безрезультатно. А потому, по его словам, уже в ближайшие дни на восточном берегу Евфрата может начаться крупная военная операция.
«Правительство в Дамаске предлагало силам СДС присоединиться к сирийской армии при условии, что боевики РПК покинут страну, - рассказал источник haqqin.az. - Однако встречное требование СДС о создании отдельной бригады в составе армии, естественно, было отвергнуто новым правительством. На прошлой неделе новый министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил: «СДС хочет быть отдельным подразделением в армии, но мы отвергли это предложение». Так что, если боевики РПК/ОНС не сложат оружие, в Сирии начнется крупная операция. Мы, Временная сирийская администрация и СНА, готовы к этому».
Касаясь как прошлых, так и текущих отношений с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», свергнувшей режим Асада и захватившей власть в Дамаске, представитель СНА подчеркнул, что пока продолжается оккупация РПК/ОНС, сирийский вопрос остается нерешенным.
Источник напомнил, что ранее на севере Сирии существовала граница между формированиями СНА и «Хайат Тахрир аш-Шам», но после событий, приведших к падению режима, ситуация изменилась.
«Когда началось восстание против режима Асада, мы совместно с «Хайат Тахрир аш-Шам» продвинулись вплоть до Алеппо, - напомнил он. - Но затем мы начали операцию против РПК/ОНС, а ХТШ устремилась в Дамаск и захватила власть. Сейчас группировки ХТШ больше не существует, есть новое правительство Сирии, и мы, как Сирийская национальная армия, признаем действующее до 1 марта правительство аль-Шараа.
Мы также предложили создать правительство, в котором будут представлены все группы населения Сирии. Сейчас существует Национальная коалиция, в которую входят представители туркменов, арабов и курдов, включая нас, СНА. Правительство аль-Шараа ведет переговоры с лидерами этой коалиции, но мы поддерживаем подход, при котором переговоры проводятся на уровне организаций, а не отдельных лиц. Правительство аль-Шараа пообещало, что до марта будет создан парламент, представляющий всю страну, и сформировано правительство, включающее все группы населения.
Как коалицию, частью которой является СНА, так и новое правительство Сирии, поддерживает Турция. Мы надеемся, что в новом правительстве будут представлены все стороны, которые в течение долгих лет боролись с режимом Асада. Но прежде всего необходимо освободить регион от оккупации РПК/ОНС и обеспечить территориальную целостность Сирии. И только потом все оппозиционные организации, боровшиеся против режима, смогут самораспуститься, после чего можно будет сформировать новое правительство Сирии».