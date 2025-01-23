USD 1.7000
EUR 1.7700
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
19:57 2107

Продолжают поступать сообщения об ожесточенных столкновениях на севере Сирии между боевиками РПК/ОНС и подразделениями Сирийской национальной армии (СНА), поддерживаемой Турцией.

Бои продолжаются в районе плотины Тишрин, неподалеку от города Манбидж, отбитого ранее у сил РПК/ОНС.

Согласно информации обсерватории, с декабря прошлого года в столкновениях за контроль над плотиной Тишрин с обеих сторон погибло около 450 человек.

Напомним, что Сирийская национальная армия, сражающаяся против РПК/ОНС, подчиняется временному правительству Сирии, созданному в 2013 году в Стамбуле и признанному ООН. Штаб-квартира временного правительства Сирии расположена в поселке Чобанбей провинции Алеппо.

В последние дни входящая в состав СНА бригада «Сулейман Шах» освободила несколько стратегически важных сел вокруг плотины Тишрин

Высокопоставленный представитель Временной сирийской администрации, попросивший не называть его имени, в интервью haqqin.az в Анкаре заявил, что за последний месяц интенсивность боев в районе плотины Тишрин значительно усилилась.

Источник отметил, что в последние дни входящая в состав СНА бригада «Сулейман Шах» освободила несколько стратегически важных сел вокруг плотины Тишрин, а также поселок Гранич к востоку от реки Евфрат, добавив, что в некоторых районах местные племена оказывают поддержку силам СНА.

«Плотина Тишрин имеет стратегическое значение для освобождения от террористов РПК/ОНС восточного берега Евфрата, - подчеркнул представитель СНА. - Эта плотина, расположенная на Евфрате, включает около 70 процентов всех энергетических ресурсов Сирии. Именно поэтому террористы РПК используют мирных жителей в качестве живого щита, чтобы не потерять контроль над плотиной».

Источник сообщил, что длившиеся месяц переговоры в Дамаске между силами Сирийских демократических сил (СДС), поддерживаемыми РПК/ОНС, и правительством Ахмада аль-Шараа в Дамаске, завершились безрезультатно. А потому, по его словам, уже в ближайшие дни на восточном берегу Евфрата может начаться крупная военная операция.

На прошлой неделе новый министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил: «СДС хочет быть отдельным подразделением в армии, но мы отвергли это предложение»

«Правительство в Дамаске предлагало силам СДС присоединиться к сирийской армии при условии, что боевики РПК покинут страну, - рассказал источник haqqin.az. - Однако встречное требование СДС о создании отдельной бригады в составе армии, естественно, было отвергнуто новым правительством. На прошлой неделе новый министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил: «СДС хочет быть отдельным подразделением в армии, но мы отвергли это предложение». Так что, если боевики РПК/ОНС не сложат оружие, в Сирии начнется крупная операция. Мы, Временная сирийская администрация и СНА, готовы к этому».

Касаясь как прошлых, так и текущих отношений с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», свергнувшей режим Асада и захватившей власть в Дамаске, представитель СНА подчеркнул, что пока продолжается оккупация РПК/ОНС, сирийский вопрос остается нерешенным.

Источник напомнил, что ранее на севере Сирии существовала граница между формированиями СНА и «Хайат Тахрир аш-Шам», но после событий, приведших к падению режима, ситуация изменилась.

Правительство аль-Шараа осознает, что без деоккупации курдской зоны не может идти речь об урегулировании сирийского вопроса

«Когда началось восстание против режима Асада, мы совместно с «Хайат Тахрир аш-Шам» продвинулись вплоть до Алеппо, - напомнил он. - Но затем мы начали операцию против РПК/ОНС, а ХТШ устремилась в Дамаск и захватила власть. Сейчас группировки ХТШ больше не существует, есть новое правительство Сирии, и мы, как Сирийская национальная армия, признаем действующее до 1 марта правительство аль-Шараа.

Мы также предложили создать правительство, в котором будут представлены все группы населения Сирии. Сейчас существует Национальная коалиция, в которую входят представители туркменов, арабов и курдов, включая нас, СНА. Правительство аль-Шараа ведет переговоры с лидерами этой коалиции, но мы поддерживаем подход, при котором переговоры проводятся на уровне организаций, а не отдельных лиц. Правительство аль-Шараа пообещало, что до марта будет создан парламент, представляющий всю страну, и сформировано правительство, включающее все группы населения.

Как коалицию, частью которой является СНА, так и новое правительство Сирии, поддерживает Турция. Мы надеемся, что в новом правительстве будут представлены все стороны, которые в течение долгих лет боролись с режимом Асада. Но прежде всего необходимо освободить регион от оккупации РПК/ОНС и обеспечить территориальную целостность Сирии. И только потом все оппозиционные организации, боровшиеся против режима, смогут самораспуститься, после чего можно будет сформировать новое правительство Сирии».

Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
21:18 807
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
19:57 2108
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая наша аналитика
13:59 5257
Трамп давит на Саудовскую Аравию и ОПЕК: обвалите цены на нефть!
Трамп давит на Саудовскую Аравию и ОПЕК: обвалите цены на нефть!
20:33 1416
К концу года Путин останется без денег
К концу года Путин останется без денег
20:29 2134
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде закон бумеранга
18:12 3032
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай?
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай? горячая тема
11:53 5988
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Румынии
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Румынии Шансов мало, но они есть
18:38 2269
Прошла любовь, увял и Тартус
Прошла любовь, увял и Тартус горячая тема; все еще актуально
09:31 6428
«Глубинное государство» пошло на Трампа
«Глубинное государство» пошло на Трампа главная тема
17:36 4693
В Баку уничтожена зеленая зона
В Баку уничтожена зеленая зона
18:00 3928

ЭТО ВАЖНО

Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
Неправедный мулла-педофил в Нахчыване
21:18 807
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
Кровопролитные бои курдов с протурецкой армией. Высокопоставленный представитель Сирийской национальной армии дал интервью haqqin.az
19:57 2108
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая
США отбирают Панамский канал. Но не из-за Китая наша аналитика
13:59 5257
Трамп давит на Саудовскую Аравию и ОПЕК: обвалите цены на нефть!
Трамп давит на Саудовскую Аравию и ОПЕК: обвалите цены на нефть!
20:33 1416
К концу года Путин останется без денег
К концу года Путин останется без денег
20:29 2134
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде
Ты невиновен, пока сохраняешь лояльность команде закон бумеранга
18:12 3032
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай?
Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай? горячая тема
11:53 5988
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Румынии
Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Румынии Шансов мало, но они есть
18:38 2269
Прошла любовь, увял и Тартус
Прошла любовь, увял и Тартус горячая тема; все еще актуально
09:31 6428
«Глубинное государство» пошло на Трампа
«Глубинное государство» пошло на Трампа главная тема
17:36 4693
В Баку уничтожена зеленая зона
В Баку уничтожена зеленая зона
18:00 3928
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться