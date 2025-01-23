К концу года Путин останется без денег
«Российский президент Владимир Путин к концу года будет умолять о мирной сделке, если президент США Дональд Трамп перекроет России поток сверхприбылей от продажи нефти посредством экономических санкций. У главы Кремля не будет другого выхода, так как у него просто закончатся деньги».
Об этом пишет президент Йельского института лидерства руководителей США Джеффри Зонненфельд на страницах Time, комментируя обещания американского лидера ввести новые санкции против России, если она откажется заключать соглашение о прекращении войны против Украины.
По мнению Зонненфельда, Трамп понял, что в его руках есть инструменты для давления на РФ, в то время как Россия стоит на пороге банкротства и полного краха.
"Режим Путина, согласно нашему исследованию, находится на пути к тому, чтобы остаться без денег к концу года, если не раньше, когда будут введены более жесткие санкции", - отмечает аналитик.
Автор материала акцентирует внимание на том, что Путин скрывает реальную картину дел в российской экономике. Он отказывается раскрывать основные экономические показатели, как того требует МВФ.
"Речь идет о данных по внешней торговле, добыче нефти и газа, притоке и оттоке капитала, финансовых отчетах крупных компаний, данных о денежной базе Центрального банка, прямых иностранных инвестициях, внутренней добавленной стоимости по отраслям, а также о кредитовании и предоставлении займов", - поясняет эксперт. Аналитик указывает на запредельную инфляцию в России.
"Эти стремительно растущие расходы полностью несут на себе обычные граждане России, а не дружки Путина. Эта боль распространяется на все российское общество, и облегчения не видно", - резюмирует аналитик. Эксперт напоминает, что ключевая ставка в РФ достигла рекордного показателя в 21%, а рубль слабеет. "Те немногие компании, которые остались, не могут нанимать рабочих, поскольку Путин каннибализирует производительную экономику", - добавил автор.