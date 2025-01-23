Трамп давит на Саудовскую Аравию и ОПЕК: обвалите цены на нефть!

Соединенные Штаты будут добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на РФ по Украине.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

"И я также намерен просить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти", - сказал Трамп. Он утверждал, что "если бы цена снизилась, то война России и Украины закончилась бы немедленно".