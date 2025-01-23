Если Израиль не выведет войска, снова начнется война
В случае, если Израиль не выведет свои войска с территории Ливана к воскресенью, 26 января, это будет серьезнейшим нарушением соглашения о перемирии с "Хезболлой", заявили в четверг в проиранском движении.
"Движение "Хезболла" предупредило, что любое несоблюдение 60-дневного срока вывода войск будет рассматриваться как вопиющее нарушение соглашения и продолжение посягательств на суверенитет Ливана", - сообщает LBCI со ссылкой на "Хезболлу".
В "Хезболле" также призвали ливанское правительство "оказать давление на государства - гаранты соглашения, чтобы обеспечить своевременный и полный вывод израильских войск с территории Ливана, что позволит ливанской армии установить полный контроль и поспособствует возвращению перемещенных лиц в свои дома".
В свою очередь израильские СМИ сообщают, что Израиль попросил США - одного из посредников в переговорах с "Хезболлой" и гаранта соглашения - предоставить ему дополнительные 30 дней на выведение войск из южной части Ливана.
Кроме того, правительство Израиля, по данным западных СМИ, заявило, что соглашение о перемирии с "Хезболлой" реализуется недостаточно быстро.