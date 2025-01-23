Если Израиль не выведет войска, снова начнется война

В случае, если Израиль не выведет свои войска с территории Ливана к воскресенью, 26 января, это будет серьезнейшим нарушением соглашения о перемирии с "Хезболлой", заявили в четверг в проиранском движении.

"Движение "Хезболла" предупредило, что любое несоблюдение 60-дневного срока вывода войск будет рассматриваться как вопиющее нарушение соглашения и продолжение посягательств на суверенитет Ливана", - сообщает LBCI со ссылкой на "Хезболлу".