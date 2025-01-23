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Алиев на переговорах с Зеленским

Стратегия Трампа: «Нефть, искусственный интеллект, криптовалюты»

20:42 660

В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп заявил о намерении превратить Соединенные Штаты в лидера в таких областях, как промышленное производство, искусственный интеллект и криптовалюты.

"США обладают крупнейшими запасами нефти и газа на Земле, и мы будем их использовать. Это не только снизит стоимость практически всех товаров и услуг, но и сделает нашу страну сверхдержавой в сфере производства, столицей мира для искусственного интеллекта и криптовалют", — сказал Трамп.

Трамп обнародовал свою стратегию в Давосе

Президент также объявил о начале крупнейшей кампании по дерегулированию в истории США. По его словам, это устранит огромное количество барьеров, введенных предыдущей администрацией, и вернет американским семьям "тысячи долларов".

США вскоре станут "сильнее и богаче чем когда-либо", и весь мир якобы выиграет от запланированных изменений новой администрации страны, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Наша страна вскоре станет сильнее, богаче и сплоченнее, чем когда-либо прежде, а вся планета станет более мирной и процветающей в результате этого невероятного импульса", - заявил Трамп в дистанционном обращении к форуму "Давос".

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