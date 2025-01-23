Стратегия Трампа: «Нефть, искусственный интеллект, криптовалюты»
В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп заявил о намерении превратить Соединенные Штаты в лидера в таких областях, как промышленное производство, искусственный интеллект и криптовалюты.
"США обладают крупнейшими запасами нефти и газа на Земле, и мы будем их использовать. Это не только снизит стоимость практически всех товаров и услуг, но и сделает нашу страну сверхдержавой в сфере производства, столицей мира для искусственного интеллекта и криптовалют", — сказал Трамп.
Президент также объявил о начале крупнейшей кампании по дерегулированию в истории США. По его словам, это устранит огромное количество барьеров, введенных предыдущей администрацией, и вернет американским семьям "тысячи долларов".
США вскоре станут "сильнее и богаче чем когда-либо", и весь мир якобы выиграет от запланированных изменений новой администрации страны, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Наша страна вскоре станет сильнее, богаче и сплоченнее, чем когда-либо прежде, а вся планета станет более мирной и процветающей в результате этого невероятного импульса", - заявил Трамп в дистанционном обращении к форуму "Давос".