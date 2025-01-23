Стратегия Трампа: «Нефть, искусственный интеллект, криптовалюты»

В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп заявил о намерении превратить Соединенные Штаты в лидера в таких областях, как промышленное производство, искусственный интеллект и криптовалюты.

"США обладают крупнейшими запасами нефти и газа на Земле, и мы будем их использовать. Это не только снизит стоимость практически всех товаров и услуг, но и сделает нашу страну сверхдержавой в сфере производства, столицей мира для искусственного интеллекта и криптовалют", — сказал Трамп.